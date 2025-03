Calvi è il nuovo comandante dei carabinieri di Arpiola

Un nuovo arrivo sul territorio nel nome della sicurezza della comunità. Si è infatti recentemente insediato alla stazione dei carabinieri di Arpiola di Mulazzo – in qualità di nuovo comandante – il maresciallo Lorenzo Calvi. Il nuovo responsabile del presidio dell’Arma nel territorio mulazzese ha 28 anni ed è originario di Tivoli in provincia di Roma.

Per quanto riguarda il suo percorso di studi, Calvi ha frequentato il 10° corso triennale alla prestigiosa Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo la laurea in Scienze Giuridiche per la Sicurezza all’Università di Firenze. Successivamente il suo percorso formativo si è svolto nella Benemerita, il maresciallo Lorenzo Calvi ha prestato servizio alla stazione dei carabinieri di Pontremoli, dove la comunità ha avuto modo di conoscerne e apprezzarne disponibilità e competenza.

Nei giorni scorsi, il maggiore Lorenzo Camici Bianconi, comandante la Compagnia dei carabinieri di Pontremoli e il neo comandante di stazione sono stati ricevuti in municipio dal sindaco di Mulazzo Claudio Novoa assieme al vicesindaco Riccardo Gussoni.

Il primo cittadino, a nome di tutta l’amministrazione ha formulato al nuovo comandante i migliori auguri per un proficuo lavoro, elogiando l’operato dei carabineiri della locale stazione, costantemente attenti alle esigenze della popolazione e sempre presenti sul territorio. Il maresciallo Calvi, ha ringraziato il sindaco e il suo vice, sottolineando che vi sarà il massimo impegno nel fornire risposte concrete alla popolazione, garantendo in tal modo la percezione di sicurezza sul territorio.

Roberto Oligeri