Calenda promuove Persiani: "Un’esperienza che funziona. Ora pensiamo ai progetti"

Calenda promuove l’operato del sindaco Persiani: "Un amministratore moderato, che sta lavorando bene". Ieri Carlo Calenda, senatore e segretario nazionale di Azione, dopo Grosseto e Livorno ha raggiunto Massa per incontrare il primo cittadino e i militanti di Azione in vista del congresso di marzo. Ed è stata l’occasione per affrontare alcune problematiche locali tra cui i temi delle bonifiche, del ripascimento, della sicurezza e del Pnrr. "Abbiamo parlato di cose concrete – ha detto il senatore – perché a noi interessa spendere i soldi del Pnrr". E ha aggiunto: "A Massa siamo presenti in modo molto radicato. 4 consiglieri, 1 assessore, per un esperimento che ci ha visto sostenere un candidato sfiduciato da Fdi ma connotato per civismo e moderazione. Massa va molto bene per capacità di intercettamento di fondi Pnrr, e questo è decisivo per sciogliere nodi urbanistici. Siamo contenti di questa giunta e di questo sindaco. L’unico rilievo è che Massa, pur non essendo governata dalla sinistra, non deve essere figlia di un dio minore in regione. Chiederò alla Regione di avere la stessa cura per Massa, al pari di altre città governate dalla sinistra".

Non sono mancati riferimenti alle prossime elezioni regionali ma, nello spirito di Azione, non emergono orientamenti di partito. "Non sosteniamo populisti né di destra né di sinistra – ha chiarito Calenda – . Il populismo non si manifesta solo a destra ma anche a sinistra e sempre nella stessa forma. Il nostro punto di partenza è vedere le Regioni come strutture che sono diventate centri di potere e di autoperpetuazione. Cercheremo di capire chi vorrà concentrare risorse sulla questione sanitaria e assistenziale, e chi ha in testa un paese che fa investimenti sulle infrastrutture. Avremo un congresso e apriremo a un confronto aperto, partendo con i partiti dell’opposizione, perché noi stiamo all’opposizione del governo nazionale".

Per ora dunque nessuna posizione netta in quanto "Azione è al centro, indipendente dalla destra e dalla sinistra. La politica è fare, non mettersi una targhetta rossa o nera". Calenda non vede alcuna differenza l’essere a Massa al governo con il centrodestra e a pochi chilometri di distanza, cioè a Montignoso, in maggioranza con Pd e centrosinistra: "Troveremo amministrazioni di centro destra come quella di questo sindaco, moderato, e che noi sosteniamo come troveremo amministrazioni di centro sinistra moderato da noi sostenute perché fanno bene". Soddisfatto Riccardo Pelliccia, segretario provinciale di Azione: "La presenza di Calenda ha ribadito e confermato la buona scelta fatta da Azione due anni fa, dimostrazione che la nostra è stata una scelta ponderata. Persiani è un amministratore moderato, che sta lavorando bene".

Angela Maria Fruzzetti