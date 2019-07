Carrara, 9 luglio 2019 - Il cadavere di un giovane è stato trovato nel torrente Bagnone in zona del Castello Rosso di Ficola. Accanto al corpo del giovane, nel torrente, è stata trovata una bicicletta. Sul posto sono intervenuti il 118, un' automedica Carrara, Pubblica assistenza Carrara, vigili del fuoco e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, la vittima sarebbe caduta accidentalmente nel torrente che scorre lungo la stradina di collina, vicino al viadotto della strada dei marmi, mentre stava pedalando in sella ad una mountain bike. E' stato un passante a dare l'allarme. Nella zona vi sono diversi vigneti. La salma è stata recuperata e trasportata all'obitorio. Fatale per il giovane potrebbe essere stato l'urto contro una pietra sul greto del torrente dopo il volo dalla bicicletta.

Notizia in aggiornamento