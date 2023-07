Caccia al fresco, folla per i bagni nel fiume. "Ma serve il bus navetta"

Massa, 16 luglio 2023 - Folla come sempre ai bagni al fiume nel Renara. Ma, puntualmente, si presenta anche il problema della viabilità in via Alta Tambura per l’afflusso di persone che si dirigono alle note pozze del torrente: un luogo ameno che richiama, oltre ai massesi, anche turisti e villeggianti per la sue bellezze naturali ambientali e per le fresche acque che donano refrigerio nelle afose giornate estive. Il consigliere comunale di centrosinistra, Daniele Tarantino, in un’interpellanza che presenterà al presidente del consiglio e al sindaco, propone l’adozione di un bus navetta nei mesi di luglio e agosto in modo da contenere l’afflusso di traffico. "Il bus navetta rappresenta l’unica soluzione per tamponare l’emergenza dei mesi estivi garantendo sicurezza e tranquillità sia ai fruitori del fiume che ai residenti – spiega Tarantino –. Ogni estate si presentano notevoli disagi per i residenti delle frazioni di Guadine, Gronda, Casania, Redicesi e Resceto, spesso bloccati nella morsa del traffico causata da mezzi parcheggiati tra colonne di auto in doppio senso di marcia. La carreggiata è stretta e non ci sono spazi per fare manovra e spesso anche i mezzi di soccorso, purtroppo in diverse occasioni, sono rimasti bloccati, con grave rischio per la popolazione residente. E non mancano risse tra chi occupa indebitamente qualche pozza oppure qualche parcheggio lungo la strada".

L’amministrazione, un paio di anni fa, ha provveduto a regolamentare alcuni parcheggi in piazzole ricavate lungo la strada ma a fronte del grande afflusso, gli spazi per la sosta sono insufficienti per cui si generano anche spiacevoli tafferugli. "Il bus navetta, nei mesi di luglio e agosto, consente di vivere quei luoghi in serenità". Il consigliere coglie l’occasione anche per ricordare la pulizia della strada: "Rovi e cespugli invadono lateralmente la carreggiata restringendola ulteriormente". Anche la consigliera Giovanna Santi si unisce alla proposta di Tarantino. "Il nostro è un territorio che attira vacanzieri non solo per il mare e si rende necessario investire anche nell’entroterra".