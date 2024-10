Bonifica, ok al bilancio del Consorzio

Il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e la rinnovata assemblea potranno contare su un bilancio solido, con i conti in ordine e la possibilità di mettere in campo sin da subito tutte le strategie operative. E’ stato infatti approvato dall’assemblea uscente, guidata dal presidente Ismaele Ridolfi, il bilancio di previsione 2025-2027. "Un atto fondamentale per dare continuità all’attività del Consorzio e per questo ringrazio tutti i membri dell’assemblea che hanno partecipato all’ultima riunione permettendo così di approvare il documento – commenta Ridolfi – . Senza il bilancio di previsione, infatti, non sarebbe stato possibile utilizzare tutte le risorse economiche a disposizione fino alla sua approvazione da parte della nuova assemblea. Avrebbe voluto dire lavorare in dodicesimi di spesa per mesi".

I ricavi nell’ultimo triennio sono rimasti costanti, sui 22 milioni di euro, in gran parte derivati dai contributi dei consorziati e i numeri si rinnovano nel previsionale mantenendo quindi anche un aspetto prudenziale. Mantenuti costanti anche i costi. "In questi anni i conti del Consorzio si sono dimostrati solidi e in grado di sostenere tutte le attività istituzionali dell’ente, a partire dalla più importante, ossia la manutenzione del reticolo idraulico per la riduzione del rischio – conclude Ridolfi – . Non abbiamo effettuato ritocchi rilevanti al contributo di bonifica e questo è stato possibile grazie alle strategie messe in campo, in particolare quelle legate all’efficientamento energetico, all’utilizzo e alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alternative".