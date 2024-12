A Massa apre il Biscottificio For You dei ragazzi con disabilità

Massa, 11 dicembre 2024 – Offrire a ragazzi con disabilità l’opportunità di lavorare e imparare nuove attività in modo da acquisire una maggiore indipendenza sia dal punto di vista lavorativo che sociale. È questa l’idea alla base del ’Biscottificio e Birrificio For-You’, il progetto, nato nel 2020 dall’omonima associazione, che sabato, dalle 11 alle 18, verrà inaugurato in via Pradaccio (entrata al cancello del Lago del Sole), alla presenza delle istituzioni dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso e dei ragazzi di tante altre associazioni attive sul territorio. A partire dalle 13 sarà offerto un rinfresco con musica. Un momento di festa e di orgoglio per l’associazione For-You, che vedrà così arricchirsi la struttura che già può contare sul laboratorio di pasticceria, su quello di bricolage, su una stanza per la musica e una relax, oltre che sul lago nel quale pescare e accanto a cui svolgere diverse attività all’aperto.

“Ce l’abbiamo fatta – esulta la presidente dell’Associazione For-You, Anusca Moisè –. Siamo veramente contenti perché dopo lunghi iter e finanziamenti i ragazzi potranno finalmente avere uno spazio adeguato per tutte le iniziative apposta per loro, con ascensori e senza alcuna barriera architettonica”. Ma quello di sabato sarà anche un momento di incontro fra enti e associazioni per costruire e rafforzare quella rete fondamentale per portare avanti progetti sempre più importanti.

“Noi – spiega Moisè – accogliamo persone con ogni tipo di neurodivergenza e che per questo fanno parte anche di altre associazioni che collaborano con noi e con cui facciamo rete. È una cosa in cui crediamo da sempre”. Nel biscottificio e nel birrificio i ragazzi avranno quindi modo di cimentarsi in nuovi mestieri e ognuno avrà il proprio compito calibrato sulle proprie esigenze: “Qualcuno metterà le etichette – aggiunge la presidente – mentre altri seguiranno la fase di imbottigliamento. Alcuni potranno starci tre ore, mentre altri solo una, perché ognuno ha i propri tempi. L’obiettivo, però, resta sempre quello di far capire loro che possono realizzare oggetti e portare avanti un percorso lavorativo”.

Le delizie che usciranno dalla struttura di via Pradaccio potranno essere richieste da negozi, famiglie e chiunque li chiederà e il desiderio dell’associazione è che a consegnarli possano essere gli stessi ragazzi. Per farlo è necessario un pulmino, per il quale è stata avviata una raccolta fondi che andrà avanti almeno fino al 26 dicembre e a cui tutti possono partecipare. Questa raccolta fonti, ci tiene a sottolineare l’associazione, è stata resa possibile anche grazie alla cena di beneficenza ’Benefit Night’, svoltasi il 16 settembre al ristorante Aria steakhouse di Piero Lucchesi e a cui hanno collaborato il barber shop Word Runner di Mirco Ridolfi e staff, Franco Carboni e Nicholas Ceccarelli, Tatoo Tiger’s milk, la band Jump Trio e Nicola Bertonelli.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta fondi e aggiornamenti sull’inaugurazione di sabato, si può visitare la pagina Facebook ‘Associazione For-You Aps’.