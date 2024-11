Bimbi a lezione di volontariato. Il progetto educativo della Cri

‘Progetto 8-13’ dedicato alle giovani generazioni: una straordinaria opportunità di crescita con la Croce Rossa. E’ stato appena presentato, nella sede della sezione Cri di Albiano Magra, il ’Progetto 8-13’ dedicato alle giovani generazioni. Attraverso questo progetto la Croce rossa italiana promuove esperienze educative rivolte ai giovani tra gli 8 e i 13 anni, offrendo loro l’occasione di conoscere l’associazione, scoprire i suoi numerosi ambiti d’intervento sul territorio e apprendere i valori umanitari che ne guidano l’azione. Anche Albiano Magra aderisce e ha scelto di avviare un cammino insieme alle bambine e ai bambini che hanno compiuto gli 8 anni di età, per permettere anche ai più piccoli di appassionarsi al mondo del volontariato e muovere i primi passi all’interno dell’associazione.

I giovani iscritti al Progetto 8-13 si mettono in gioco come piccoli aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana, sebbene potranno scegliere di diventare a tutti gli effetti volontari soci soltanto al compimento dei 14 anni di età. Gli incontri sono già in calendario e sono tutti molto interessanti e adatti a quella fascia di età. Si comincia domenica, in occasione della Giornata Mondiale delle vittime della strada, con un pomeriggio dedicato alla sicurezza stradale. Molte le dimostrazioni e le attività che dalle 14.30 i piccoli futuri volontari Cri potranno fare nel giardino della sede: percorso con occhialini che simulano lo stato di ebrezza, dimostrazione pratica della misurazione della pressione arteriosa, della saturazione e della frequenza cardiaca, come funziona l’alcol test. Tante altre attività e giochi a tema per i bambini e le bambine.

"Crediamo – dicono i volontari – che la formazione e l’informazione, attraverso il gioco, possano seminare nei bambini e nelle bambine piccole possibilità di crescere come adulti migliori, più consapevoli non tanto dei pericoli ma delle buone pratiche da tenere per vivere nel rispetto e nella cura degli altri". Altri appuntamenti il 14 dicembre Natale in Croce rossa, il primo febbraio storia della Croce rossa e primo soccorso, il 2 marzo una domenica in maschera per il carnevale 2025, il 12 aprile educazione alimentare, per crescere bene assieme, l’8 maggio festa mondiale della Croce rossa e infine il 7 giugno festa dei piccoli volontari. Per informazioni contattare Tommaso, al numero 327 6624622, oppure inviare una mail all’indirizzo: [email protected].

M.L.