Biagi e Panzera parlano di Kundera

Domani, alle 18, al Museo Ugo Guidi 2 di Massa, primo appuntamento con il format “Se non lo sai... Chiedi alla polvere”. Ospite speciale la scrittrice Elena Panzera (nella foto) che con lo scrittore Alessio Biagi chiacchiereranno a proposito dello scrittore Milan Kundera e del suo celebre romanzo ’L’insostenibile leggerezza dell’essere’. Il format consiste in una serie di incontri che Biagi tiene con alcuni amici artisti con la passione sfrenata e comune per la lettura riguardo a un libro o un autore presente nella sezione Prima Edizione e Edizione Rara della sua libreria itinerante ’Chiedi alla polvere’. L’ingresso è libero.