Bergonzoni: di scena la parola Cinema, musica e teatro

Questi gli appuntamenti di oggi: Palazzo Binelli dalle 10,30 alle 12,30 laboratori ‘Con-abilità vivere’, alle 17 ‘Coltivare l’umanità’ di Chiara Saraceno, alle 18,30 l’incontro ‘Saper ascoltare è già cura’. Piazza Gramsci alle 17 ospita la premiazione della mostra ‘Un messaggio per l’umanità’ dell’Ufficio scolastico territoriale e assessorato alla Cultura. Alle 17 e in replica 19 dalle ‘Figlie di Gesù’ lo spazio bambini ‘Amici a 4 zampe’ dell’associazione ‘HumAnimal’, e in biblioteca ‘Corpi liberi’. All’ex San Giacomo dalle 17,30 alle 20 i laboratori ‘Diritti…è una lunga storia!’. Alle 17,30 la conferenza ‘Migranti’ di Maurizio Ambrosini all’Accademia, e alle 19,30 ‘Economia civile e supersocietà’ con Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. In Corso Rosselli alle 18 Stefano Mancuso presenta ‘Una specie senza limiti’, alle 19 Maurizio Ferraris ‘L’animale politecnico’, alle 20 la conferenza di Alessandro Begonzoni e alle 21 ‘Solo la verità’, il laboratorio teatrale degli istituti Gentileschi, Tacca e Palma. Alle 18 al Palco della Musica lo spazio bambini ‘Dalla testa ai piedi’. Dalle 19 alle 21 in piazza Alberica la performance ‘Lucca film festival sotto le stelle’. Alle 20 a Palazzo Binelli ‘Usi e riusi’ dell’alberghiero Minuto. Alle 21 al cinema Garibaldi la proiezione del film ‘The tropic of violence, e in piazza Accademia (ore 21) la conferenza ‘Storie di uomini e donne’ di Daniele Canali. A Palazzo Cucchiari (21,15) teatro – performance ‘Antropolaroid’. Chiude l’Orchestraccia con ‘Figuraccia’ alle 22 al sagrato della chiesa del Suffragio.