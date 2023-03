“Bentornata gardensia“, raccolta fondi per la ricerca e l’Aism

Un successo “Bentornata gardensia“, l’iniziativa di raccolta fondi dell’associazione italiana sclerosi multipla, che si è svolta sia a Massa che in tutta la provincia. Nel capoluogo apuano sabato, gardenia e ortensie, le piante che rappresentano la lotta alla sclerosi multipla, sono terminate in una mattinata.

Soddisfazione delle volontarie "per l’ulteriore spinta che diamo alla ricerca – spiega Eliana Targioni – e perché infondiamo speranza nelle persone colpite da questa malattia". Il gazebo della sezione provinciale apuana, a Massa era nell’atrio del palazzo comunale, a Carrara alla Esselunga di Torigliano e alla Coop di Avenza, mentre in Lunigiana ad Aulla, Podenzana, Barbarasco di Tresana e Fivizzano. La raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, "è tornata in occasione della giornata internazionale della donna – ricorda Enrico Caruso Lombardi, presidente Aism provinciale – per ricordare che si tratta di una malattia che colpisce la popolazione femminile, in misura doppia rispetto agli uomini. Tra le volontarie al gazebo di Massa, anche alcune pallavoliste dell’Unione nazionale veterani dello sport. Prossimo appuntamento a fine maggio, con “Le erbe aromatiche“ dell’associazione italiana sclerosi multipla".

Stefano Guidoni