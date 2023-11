“Belle lì“ in difesa di donne e sogni dei bambini. Sabato una raccolta fondi per il popolo di Gaza

Successo per il secondo appuntamento della rassegna BELLE LI’ organizzata da Arci Agogo. Sabato scorso il circolo, con la collaborazione del Comune di Aulla, ha aperto le porte della Ex Stazione Ferroviaria in piazza Roma, attirando persone di tutte le età attraverso un percorso artistico diversificato e coinvolgente. La manifestazione raggruppava piu’ interventi. Il primo quello proposto dal noto fotografo Stefano Lanzardo col progetto I WISH che- la mattina nei giardini popolari M. Guidoni e successivamente presso la Sala Macchine FS- ha ritratto donne, uomini, bambini e giovani di tutte le età e i loro desideri.

L’attività ha suscitato grande interesse ed in molti hanno scelto di affidare allo scatto di Lanzardo, e ad una lavagna messa a disposizione per l’occasione le proprie speranze. Sono stati espressi desideri per un mondo più giusto, accogliente, senza discriminazioni, desideri di pace. Ci sono state tenere richieste di pupazzi e messaggi piu’ introspettivi, di chi cerca una dimensione di cura e ascolto o un lavoro. "Il progetto I Wish ha permesso di esprimersi liberamente ed è stato un modo per conoscersi e riprendere a interrogarci sui desideri della comunità", dicono all’Arci. Altra presenza quella di Giuseppe Della Ragione e Nicola Tognoni con improvvisazioni musicali dal titolo “2+2=1 Per Tavolofono Impreparato”. Un’idea di musica “in cuffia”, realizzata affiancando strumenti tradizionali come tastiere o strumenti a corde accoppiati ad oggetti di uso comune (bottiglie, recipienti etc), alternando così musica elettronica astratta a parti piu’ “melodiche”. Sempre all’interno dell’evento di sabato, spazio alla Giornata contro la violenza di genere. Elementi principali un’opera pittorica e i testi di Catia Castellani dal titolo “Fatti Luce Sorella Mia”.

Prende ora avvio una nuova rassegna intitolata “Nostra patria è il mondo intero” promossa dal circolo Arci Agogo. Il primo appuntamento è per sabato alle 16 (sede Arci, piazza Roma 20) e sarà dedicato alla Palestina con ospite Karim Hamarneh, presidente dell’associazione Palestina- Liguria. Nel corso dell’incontro verranno anche letti brani dal libro “Un dettaglio minore“ di Adania Shibli, scrittrice palestinese a cui è stato sospeso il premio alla fiera del libro di Francoforte. Con l’occasione verranno raccolti fondi a sostegno della popolazione di Gaza.

I.C.C.