Barriere architettoniche: 150mila euro per eliminarle

E’ di 150mila euro il budget del Comune per l’abbattimento barriere architettoniche nel 2025. Il tema è stato discusso nella commissione Lavori pubblici presieduta da Silvia Barghini, in cui oltre ai tecnici è intervenuta l’assessore Elena Guadagni.

Gli uffici sono al lavoro anche per il Peba, il piano di eliminazione barriere architettoniche, che potrebbe trovare luce dal 2026. Gli uffici comunali per il 2025, coordinati dall’architetto Stefano Demi, hanno terminato i sopralluoghi a tutti gli immobili, scuole e parchi, per la redazione delle schede tecniche.

Sono in arrivo 20 nuove pensiline, con piattaforma per l’accesso per le persone disabili che saranno installate tra viale XX settembre, viale Colombo e viale Delle Pinete. Circa 20 mila verranno utilizzati per gli edifici scolastici.

Previsti interventi anche ai marciapiedi al Peep ad Avenza, alla sala Garibaldi, secondo le richieste della Consulta disabilità del Comune. Infine è prevista una cartellonistica semplificata per ipovedenti all’esterno del Comune per migliorare l’informazione al cittadino, e anche nei pressi delle nuove pensiline, per garantire un’informazione sui bus.

D.R.