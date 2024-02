Barca in avaria con bimbo a bordo salvata dal team di ormeggiatori

Una barca a vela uscita con oltre tre metri di onda. E’ successo ieri sera di fronte al porto quando la squadra degli ormeggiatori, guidati da Cristiano Masetti, è uscita per soccorrere una barca a vela di più di dieci metri. L’imbarcazione era uscita nonostante le previsioni dessero certezza di maltempo con vento a oltre 20 nodi e un’altezza d’onda di tre metri che subito fuori dalla costa diventavano facilmente quattro. Condizioni meteo pessime che tuttavia non hanno scoraggiatoi il velista in questione che ha deciso comunque di tentare la forza del mare. Pare sia partito dal porto della Spezia, ma nello specchio d’acqua di fronte al porto la situazione pare sia diventata insostenibile ed è stato necessario chiamare i soccorsi. La barca a bordo aveva oltre al comandante, la moglie e il figlioletto piccolo. Di fronte al frangiflutti del nostro porto si è spento il motore e per ilcomandante non è stato possibile aprire le vele sia per il forte vento che per qualcosa che si era incastrato nell’albero. Da qui l’intervento della squadra di ormeggiatori che ha trainato in salvo la barca con l’intero equipaggio, evitando una tragedia di grosse dimensioni. Di fronte a chi chiedeva il senso di quell’uscita, pare che il comandante avrebbe risposto di essere solito solito uscire in condizioni meteo così impegnative.