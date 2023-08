Bambini a lezione di meraviglia Con-Vivere, la mappa delle attività dedicate a conoscenza e cultura

Andare a Carrara nei giorni di con-vivere Carrara Festival, dal 7 al 10 settembre, vuol dire immergersi in un’atmosfera nuova. Tante le attività dello spazio bambini in programma (iniziate ieri le prenotazioni). Due le location dove si svolgeranno: il Cortile Istituto Figlie di Gesù e il Palco della Musica. Giovedì 7 (ore 17.00), Cortile Istituto Figlie di Gesù, Cuori per l’umanità, a cura di Matteo Raciti, laboratorio creativo dai 5 anni in su.

I partecipanti realizzeranno cuori in carta colorata che si muoveranno intorno alla parata “L’umanità ha perso il filo” prevista dalle 20 da piazza Alberica. Sempre il 7 (ore 18,30) nel Cortile Istituto Figlie di Gesù, Piccole mani. Grandi storie, letture per bambini fino ai 10 anni, a cura dei lettori volontari della Biblioteca Civica C.V. Lodovici di Carrara. Venerdì 8 (ore 17.00) Cortile Istituto Figlie di Gesù, Sono un pezzo di te? A cura di APS Matrioska, laboratorio creativo dai 5 ai 10 anni. A partire dalla lettura condivisa dell’albo Pezzettino di Leo Lionni, si introdurrà il tema dell’identità. Alle 18.30 (Cortile Istituto Figlie di Gesù) Il Girotondo del Carbonio. Un viaggio nella storia per capire il cambiamento climatico, a cura di Isabella Giorgini. Sabato 9 due appuntamenti alle 17 e alle 19 (Cortile Istituto Figlie di Gesù), Amici a 4 zampe, a cura di Associazione HumAnimal In questo laboratorio (dai 5 anni in su) sarà possibile interagire con due cani addestrati alla Pet Therapy. Sul Palco della Musica (ore 18), Dalla testa ai piedi Sopra, sotto, dentro, fuori il corpo umano, a cura di Andrea Valente. Tra cellule, organi, apparati e tessuti, un viaggio nel corpo umano, col cuore e il cervello, raccontato con rigore scientifico e allegria narrativa, alternando curiosità e giochi di parole. Tre gli appuntamenti per domenica 10. Alle 17, al Cortile Istituto Figlie di Gesù, Sirene e altri animali mitologici, cura di Floriane Pouillot. Un laboratorio creativo (dai 5 ai 10 anni) per scoprire assieme perché le sirene, i centauri, le arpie, i minotauri da sempre ci affascinano e sopravvivono nei secoli popolando le storie e l’immaginario. Alle 18 sul Palco della Musica, Noi animali umani, a cura di Artemisia Servizi culturali, laboratorio creativo da 5 anni in su. La lettura dell’albo illustrato Noi animali umani di Rosie Haine condurrà i partecipanti in un viaggio nel passato, dai tempi più remoti ai giorni nostri. Alle 19, nel Cortile Istituto Figlie di Gesù, L’urlo della Terra. Acqua, a cura di Barbara Pianadei, Linda Colecchia e Alessandro Scarpellini. Lettura e laboratorio con gli alunni della scuola primaria Giromini Marina di Carrara. Che cosa sta facendo l’umanità per il pianeta? Appuntamento Extra, il 9 (ore 10.30-12.30) a Palazzo Binelli, con il laboratorio Con-abilità vivere, rivolto ai ragazzi più grandi dai 15-19 anni e curato dal Consultorio Giovani della Zona Apuane. Il termine di Life Skills è riferito a una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base: attraverso attività esperienziali a gruppi, sperimenteremo le Life Skills. Alla fine un attestato di partecipazione. Eventi a ingresso gratuito. Info: 0585 55249, [email protected]