Ballo Elia e Brenda ai vertici internazionali

Ancora grandi soddisfazioni per Elia Tedesco e Brenda Gozzoli, due promesse del ballo latino americano. La giovanissima coppia – Elia ha 15 anni e Brenda 13 – sono arrivati quarti al campionato del mondo, Dutch Open Champioships, che si è tenuto nei giorni scorsi ad Assen in Olanda. Un risultato eccellente per Elia e Brenda che sono riusciti a centrare la finale e poi a sfiorare il podio, confermando di essere una delle coppie più brave a livello mondiale nella loro categoria. Ricordiamo, infatti, che Elia e Brenda vantano già un palmares di tutto rispetto. Dopo il podio ai campionati assoluti italiani, che ha permesso loro di entrare a far parte di diritto nella Nazionale italiana di ballo, si sono laureati vice campioni europei al World Dance Organization (Wdo) di Vilnius, hanno vinto la Junior Rising Star di Blackpool e, lo scorso ottobre, hanno trionfato all’International Dance Festival di Londra, una delle gare più prestigiose al mondo, tenutasi nella splendida cornice di Gillingham. Non solo.

Elia e Brenda si stanno togliendo anche grandi soddisfazioni... televisive. Hanno superato infatti prima le selezioni di ’Ballando on the road’, la gara tra giovani ballerini di tutta Italia nell’ambito di ’Ballando con le stelle’, e poi, in diretta il sabato sera su Rai Uno, hanno staccato il pass per le semifinali. Un’esibizione che ha convinto la schioppettante giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. L’appuntamento è per il 14 dicembre, sempre in diretta, nel corso della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Dietro questo notevoli e meritati successi c’è tanto sacrificio e, soprattutto, un’infinita passione. Una passione che va oltre la distanza che li divide. Elia è massese di adozione, frequenta il 2° anno del Liceo scientifico sportivo Fermi di Massa, mentre Brenda è di Donoratico e fa la terza media presso l’Istituto compensivo Borsi di Donoratico. Brenda è figlia d’arte, la mamma è Sara Di Vaira, ex ballerina anche di ’Ballando con le stelle’ e attuale commentatrice della trasmissione. Una coppia di ballo nata poco più di un anno fa dalla stretta collaborazione di due scuole, la Latin Way Studios di Massa e la Dance Vision di Donoratico. Nonostante le difficoltà date dalla distanza, Elia e Brenda si allenano con impegno e passione continuando a fare progressi e a conquistare grandi risultati.

