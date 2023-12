“Bagliori su tela“, le raffinate creazioni di Vescovi in mostra

Le raffinate creazioni di Dany Vescovi (nella foto), si confronteranno con i preziosi manufatti: ricami, tessuti e argenterie, e opere realizzate da artisti come Jacopo della Quercia, Felice Palma, Agostino Ghirlanda, Domenico Fiasella. E’ la mostra “Bagliori su tela. Ricami dipinti” che apre domani alle 17.30 al Museo Diocesano realizzata in collaborazione con l’Associazione Quattro Coronati. Dopo la mostra estiva del ceramista giapponese Mizokami Kazumasa ora è la volta del milanese Dany Vescovi i cui dipinti offrono un’interpretazione originalissima dello stesso tema, traendo spunto direttamente da alcune opere del Museo. In tutto sono 24 le opere realizzate dall’artista tutte appositamente per questa mostra, in cui ha focalizzato la sua attenzione su alcuni dei manufatti esposti elaborando i particolari con l’utilizzo di tecniche diversificate. Il filo conduttore delle mostre è la natura, tema di particolare attualità alla luce delle emergenze climatiche che richiedono da parte di tutti un concreto impegno verso la salvaguardia del pianeta e al quale lo stesso papa Francesco ha dedicato una riflessione con l’enciclica Laudato sì del 2015. "Il linguaggio di Vescovi – spiega Mauro Daniele Lucchesi dell’Associazione Quattro Coronati – riesce a far dialogare la dimensione figurativa con quella del linguaggio visuale geometrico astratto, affrancandosi dagli effetti decorativi e dagli artifizi visivi come quelli della prospettiva. Vescovi ha realizzato appositamente le opere traendo ispirazione dai capolavori custoditi nel Museo Diocesano di Massa concentrandosi sulle opere di Bernardino del Castelletto e sui preziosissimi seicenteschi paramenti sacri custoditi, ciò al fine di realizzare un intimo dialogo tra la preziosa arte sacra del Museo e il suo modo di fare arte". La mostra chiude il 3 marzo, orari dal mercoledì alla domenica 15-19. Per info 0585499241.