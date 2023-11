Babbo Natale in via Cavour. Un negozio dedicato

Torna in città il temporary store dedicato alla magia del Natale. Per il secondo anno Roberta Dazzini ha aperto un negozio interamente dedicato all’oggettistica natalizia. Pezzi unici per collezionisti, ma anche composizioni fatte a mano e intere collezioni dedicate a Babbo Natale.

Il temporary ‘Le amanti di Babbo Natale’ si trova in via 7 luglio angolo via Cavour e resterà aperto fino al 5 gennaio. Roberta è un’appassionata del genere e da anni colleziona tutto ciò che riguarda Babbo Natale e il suo villaggio. Ha iniziato esponendo i suoi pezzi unici nei fondi della sua abitazione a Bedizzano, fino a far diventare la sua passione un lavoro. E così anche quest’anno ha deciso di portare in città qualcosa di speciale, a cominciare dalla renna Ingrid, un pupazzo a dimensione reale. E poi tutto quello che riguarda il Natale: fantastici trenini che si muovono in paesaggi innevati o nei camion della Coca Cola sullo sfondo dei gingle natalizi, Babbi Natale che sciano, cucinano, fanno sport, dipingono o semplicemente che salutano con il classico "oh oh oh!". E poi ghirlande di tutte le dimensioni fino ad arrivare a quella da un metro e settanta. E se non bastasse: decorazioni, palline, statuine, luci, paesaggi in movimento, un vero e proprio paradiso per bambini e amanti del genere. "Ho iniziato esponendo la mia collezione a Bedizzano, sono un’appassionata di Babbo Natale da sempre – racconta Roberta Dazzini –. Chi veniva a visitare la collezione mi chiedeva sempre ma questo quanto costa? È in vendita? Così gli amici mi hanno incoraggiato ad aprire un’attività interamente dedicata al Natale. Dopo l’esperienza dello scorso anno, che è andata molto bene, ho deciso di aprire il negozio temporaneo in un posto più centrale. Ci sono quattro enormi vetrine che la sera rendono il negozio veramente suggestivo e con tante cose in movimento. Oltre agli oggetti in vendita ci sono anche pezzi della mia collezione privata. In pochi giorni già in tanti sono passati per farmi i complimenti – conclude Roberta – in particolare il negozio attira l’attenzione dei bambini perché ci sono molte luci e paesaggi in movimento. E in tanti mi hanno già chiesto di potersi fare dei selfie con la mega renna Ingrid, che ho realizzato a mano assieme ad una mia amica".

A.P.