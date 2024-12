Babbo Natale in moto, la carica dei trecento

Massa Carrara, 23 dicembre 2024 – I bimbi aspettavano speranzosi di abbracciare Babbo Natale che, nonostante la pioggia, è salito su una slitta molto particolare. E’ andato in scena ieri Babbo Natale in moto: un’iniziativa solidale promossa da Moto Club Massa in collaborazione con il Telefono Azzurro - onlus sezione Massa Carrara ed il Moto Club Marmotardisti della città di Carrara. Tagliati i nastri di partenza in Largo Matteotti a Massa, circa 400 motociclette (scortate dalle pattuglie motociclistiche della polizia locale) hanno fatto tappa inizialmente alla casa famiglia ’L’Abbraccio’ per consegnare i primi doni, tutti giochi personalizzati, ai bambini ospiti della struttura. Poi, i Babbi Natale sono ripartiti in direzione Carrara (dove sono stati scortati dai carabinieri).

Là ad attenderli in piazza Alberica i bimbi e le ragazze rispettivamente della casa famiglia della società San Vincenzo dei Paoli di Massa Carrara Pontremoli Onlus e della casa famiglia delle suore del Cappelletto. In totale la magia del Natale ha bussato alle porte di oltre un centinaio di bambini in un solo giorno. Successivamente, la carica dei Babbi Natale, sempre in sella alla moto, è tornata a Massa. Breve sosta per una merenda offerta da MD Garden. Infine, ultima tappa in piazza Aranci dove i Babbi Natale sono stati accolti da uno stupendo spettacolo degli sbandieratori del Gioco della Torre della Versilia. Inoltre, ai partecipanti sono stati consegnati degli zainetti contenenti un pandoro offerto da Apuana Lubrificanti, una bottiglietta d’acqua offerta da Fonteviva e altri gadget. Le donazioni raccolte durante la giornata saranno devolute al Telefono Azzurro per sostenere le loro innumerevoli attività.