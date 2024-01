Azzurri già concentrati. Fari puntati sulla Fermana. Rientra l’allarme attacco

Non si è fermata un giorno la Carrarese che anche ultimo e primo dell’anno si è allenata regolarmente per preparare la trasferta di sabato a Fermo. E’ rientrato nei ranghi da qualche giorno il difensore di Gennaro che si è completamente ristabilito dall’influenza. Questo significa che il tecnico Alessandro Dal Canto potrà riavere finalmente la propria retroguardia al gran completo per la prima partita del 2004 e del girone di ritorno. Non che il reparto arretrato abbia mai costituito un problema o abbia risentito delle defezioni che si sono susseguite nell’arco di questo primo scorso di stagione. Lo dice il fatto che la Carrarese condivide attualmente la migliore difesa del girone con Cesena e Torres con soli 13 gol subiti. Chiunque sia stato chiamato in causa ha sempre dato un ottimo contributo, compresi il giovane esordiente Cartano e Cerretelli. Adesso si riproporrà il solito ballottaggio a quattro per tre posti tra Coppolaro, Di Gennaro, Illanes e Imperiale. Anche il centrocampo potrà di nuovo contare su due pedine fondamentali come Della Latta e Schiavi che assieme a Palmieri potranno ricomporre la mediana "tipo" di questa prima parte di stagione. In attacco non ci sono particolari problemi visto che Capello, Panico e Simeri (le tre punte fin qui più impiegate) sono tutte arruolabili. E’ finita, insomma, la situazione d’emergenza che aveva caratterizzato le ultime uscite degli azzurri.

Gianluca Bondielli