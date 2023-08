Azione più forte sul territorio con la ’benedizione’ di Calenda

Dopo l’apporto, per alcuni decisivo, alla coalizione che ha portato la riconferma del sindaco di centrodestra Francesco Persiani alla guida di Massa, il partito di Azione rafforza la sua presenza sul territorio. Dopo un incontro con il segretario nazionale Carlo Calenda, assieme al capogruppo alla Camera, Matteo Richetti, e con la responsabile dell’organizzazione Francesca Scarpato, il partito di Massa Carrara, guidato da Riccardo Pelliccia aprirà, insieme agli eletti in consiglio comunale Claudia Mercanti, Alfredo Camera, Simone Ortori nonchè l’assessore Marco Mercanti, un processo mirato a strutturare Azione tramite una serie di iniziative per rilanciare le proposte del partito. Già nei prossimi mesi le personalità di maggiore spicco del partito saranno a Massa per iniziative aperte alla cittadinanza e per avviare un confronto sui temi sui quali Azione in consiglio comunale caratterizzerà in maniera più significativa la sua proposta di governo.

"Siamo orgogliosi della fiducia e sostegno ricevuto dai vertici nazionali – sostiene Riccardo Pelliccia – sul percorso intrapreso e siamo felici di poterli ospitare nel nostro territorio per illustrare le grandi potenzialità ma anche le fragilità della nostra provincia".