Avis, si ricostituisce il direttivo. Il neo presidente è Boriassi

A un anno dalla scomparsa del presidente Giovanni Nana, a circa 40 anni dalla nascita dell’Avis Fosdinovo, un gruppo di donatori ha preso la decisione di ricostituire un nuovo direttivo. L’assemblea si è riunita domenica scorsa nella sede di via Porredo a Caniparola ed è stato eletto come presidente Mirco Boriassi, produttore di apprezzati vini del territorio e già amministratore comunale.

Il comitato direttivo è inoltre composto da Massimiliano Emili, Leonardo Mano, Tiziano Bertolini, Paolo Coppelli, Marco Giorgi, Massimo Dadà e Federico Nana. "L’Avis Fosdinovo nacque a metà degli anni Ottanta e ha svolto un grande lavoro – afferma il presidente Boriassi – contando fra le proprie file un cospicuo numero di donatori di sangue. Un impegno che il nuovo direttivo,non vuole certo disperdere ma anzi portare avanti nel prossimo futuro, coinvolgendo il più possibile quei giovani del territorio comunale che desiderano affacciarsi all’importante mondo della donazione. Siamo pertanto a disposizione nel dare informazioni su come e dove donare a chiunque al numero: 368 3376610 (Mirco). Mi sento inoltre di dovere un ringraziamento particolare – conclude – nei confronti dell’Avis regionale e di quella zonale per il grande supporto offertoci in questi mesi".

Roberto Oligeri