Avis, domani si rinnova il direttivo. Il bilancio del presidente Cardellini

Una delle più importanti e longeve associazioni presenti sul territorio fivizzanese domani andrà alle urne per il rinnovo delle cariche associative per il quadriennio 2024-2028. "Alla fine del mio mandato - dice il presidente uscente Gianluca Cardellini - vorrei tracciare un bilancio dell’attività della Pubblica Assistenza Avis di Fivizzano, di cui faccio parte da ben 47 anni, e della quale ho avuto il privilegio di essere presidente negli ultimi 4 anni. Innanzitutto, voglio ringraziare tutti i volontari e le loro famiglie, grazie al loro spirito di abnegazione e sacrificio hanno contribuito a farsi che tutti i servizi a sostegno dei più deboli e non solo potessero essere realizzati". Nel solo 2023 con i propri mezzi la Pubblica Assistenza ha percorso oltre 284mila chilometri per emergenze e trasporti; l’associazione negli ultimi anni è sempre stata al fianco della popolazione fornendo servizi importanti, in ultimo lo sportello di aiuto per il sistema ’zerocode’ oltre all’appoggio alle associazioni del territorio, da anni è forte la partenrship con l’Asd Fivizzanese. Aggiunge ancora Cardellini: "Vorrei ringraziare, in particolare, tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni, senza il loro spirito di squadra non sarei e saremmo riusciti a portare a termine tutti gli obbiettivi che ci eravamo prefissati. In ultimo vorrei invitare tutti i volontari e i soci a partecipare all’assemblea e alle votazioni". L’ assemblea è convocata per le 9: prima ci sarà un breve discorso del presidente poi si procederà con la nomina della commissione elettorale e subito dopo apriranno le urne che chiuderanno alle 20.

S.M.