Avis compie 70 anni. Tre cerimonie per ringraziare e premiare i donatori più fedeli

Ieri l’Avis Carrara ha festeggiato i suoi settant’anni di vita. Per festeggiare questo significativo traguardo l’associazione dei donatori di sangue ha organizzato due serate di celebrazione che già sono sold out per venerdì e sabato al ristorante Mada. Ma non è tutto perché sabato mattina alle 10 nella sede Avis di Carrara, nel corso di una speciale cerimonia saranno consegnate le medaglie d’oro e i riconoscimenti per l’impegno pluriennale ai donatori. Le medaglie che rappresentano un simbolo di gratitudine e di riconoscimento saranno d’oro, oro con rubino, oro con smeraldo, a seconda del numero di donazioni effettuate dai premiati.

Una medaglia d’oro con diamante verrà consegnata ai donatori che hanno raggiunto un traguardo eccezionale, a testimonianza della loro straordinaria costanza e generosità. Fondata nel 1955 Avis Carrara ha visto crescere nel corso dei decenni una vera e propria comunità di donatori, che con impegno e dedizione ha contribuito a salvare innumerevoli vite. Il settantesimo anniversario rappresenta non solo un momento di festa, ma anche di riflessione sul cammino compiuto e su quanto sia fondamentale la cultura della donazione per la salute collettiva. In questi settant’anni, Avis Carrara ha saputo consolidare il proprio ruolo nel territorio, diventando un punto di riferimento per i donatori, ma anche per le istituzioni sanitarie locali, che hanno sempre potuto contare su una riserva di sangue stabile e puntuale. La capacità dell’associazione di rinnovarsi nel tempo, pur mantenendo saldi i principi di solidarietà e responsabilità civile, è uno degli aspetti che ha contribuito a renderla un pilastro della comunità.

Ma l’anniversario sarà anche l’occasione per ricordare l’importanza della donazione di sangue, un atto che non solo salva vite, ma che è anche simbolo di unione e di responsabilità, e di guardare al futuro per rafforzare ancora di più la cultura della donazione e coinvolgere nuove generazioni di donatori. In un contesto sanitario in continua evoluzione la necessità di donatori è sempre alta, e Avis Carrara continuerà a svolgere il suo ruolo di promozione della solidarietà e di sostegno alla sanità locale. La celebrazione di questo importante traguardo, che vedrà anche la premiazione di molti donatori è un atto di riconoscimento e gratitudine verso chi, con il proprio impegno, contribuisce a fare della donazione di sangue un valore essenziale per la vita di tutti.