Avenza, dolci della Pro loco

Sono oltre trecento le calze piene di dolciumi che la Befana della Pro loco sulla via Francigena ha distribuito ieri ai numerosi bambini alla festa in piazza Finelli, piena di famiglie dal primo pomeriggio. Davanti alla casetta della Befana tanti bambini in fila hanno atteso il loro turno per ricevere in dono una calza piena di caramelle e farsi una foto ricordo. Le calze sono state tagliate e cucite dai volontari della Pro loco. La giornata è stata accompagnata da tanta musica live del gruppo ‘I Marconi’, spettacoli, giochi, un’esposizione di rapaci, trucca bambini e un laboratorio creativo. Oltre alle calze la Pro loco ha offerto panettone, pandoro e cioccolata calda.