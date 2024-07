Avanti i lavori per ridisegnare villaggio S.Luca

Prosegue a pieno ritmo il cantiere che dovrà ridisegnare il volto del villaggio San Luca, interessato da lavori per 2,5 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse comunali. In questi giorni c’è stato un sopralluogo al cantiere delle commissioni congiunte Urbanistica e Lavori pubblici presiedute da Augusto Castelli e Silvia Barghini. Una visita per vedere da vicino lo stato di avanzamento del cantiere, che prevede una grande area verde con campi da calcetto, paddle e spazi polifunzionali per basket e pallavolo, servizi ristorante-bar, spogliatoi, percorsi pedonali fruibili da tutti senza barriere architettoniche e tanto altro ancora.

"Si inizia già a vedere come diventerà quello spazio in futuro – dice l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini -. In questi mesi sono già state realizzate tutte le platee per i vari campi sportivi e tutte le strutture che ospiteranno bar, spogliatoi e altri locali. Per il momento siamo in linea con le tempistiche previste e contiamo che tutta l’area possa essere riconsegnata alla città nei primi mesi del prossimo anno, sempre compatibilmente con quelli che saranno i tempi di messa in dimora delle varie alberature. Sono davvero tanti anni che tutta la comunità di Bonascola attende la realizzazione di questo parco e siamo davvero felici come amministrazione di stare portando avanti questo progetto". "Parallelamente stanno procedendo anche i lavori per la nuova rotatoria su via Provinciale – conclude Lorenzini –, un intervento fondamentale per rendere più sicuro quell’incrocio".