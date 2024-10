"Auto rubata: niente telecamere"

Ladri di auto in azione a Marina di Carrara e Avenza, anche se un furto d’auto è stato registrato anche a Massa. Un totale di tre auto tutte sottratte nel cuore della notte. L’ultimo episodio è avvenuto nella centralissima Ruga Maggiani dove i ladri hanno rubato una Captur della Renault di colore bianco targata GN 687TV (nella foto rilasciata dai legittimi proprietari) di proprietà di un insegnante. L’auto aveva solo 7 mesi e per fortuna era assicurata contro il furto. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che proprio in queste ore stanno passando al setaccio la zona nella speranza di trovare telecamere utili a rintracciare i malviventi. Il caso dell’auto rubata è finito anche sui social, dopo che la sorella della vittima, Maria Grazia del Gais, ha fatto un post per cercare eventuali testimoni.

"In una via centrale come la Ruga Maggiani è impensabile che non ci sia una telecamera che punta sulla zona – dice Maria Grazia –. È il momento di agire, e subito. Non è possibile che i normali cittadini debbano essere un passo indietro ai malviventi e sentire il loro fiato sul collo. Mio fratello stava andando a lavorare e si è ritrovato senza la macchina di appena sette mesi. Mio fratello ha subito un furto e non sappiamo se i carabinieri riusciranno a trovare i ladri per mancanza di telecamere. Stiamo chiedendo a tutti i vicini e ai negozi che hanno le telecamere per vedere si in qualche modo si vedono i malviventi. Sono cose che stanno accadendo troppo spesso e Marina di Carrara è diventata invivibile. Servono telecamere a tutela di tutti, soprattutto delle nuove generazioni".