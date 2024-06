L’auto vola nel dirupo, pauroso incidente. Si salva grazie agli alberi

Filattiera (Massa Carrara), 20 giugno 2024 – E’ finita con l’auto fuoristrada, finendo in un dirupo. Paura ieri pomeriggio nel Comune di Filattiera, per un incidente verificatosi lungo la strada che porta al piccolo paese di Lusignana. Tutto è accaduto all’improvviso, una signora di 58 anni che vive in paese, stava rientrando a casa con la sua auto, come faceva ogni giorno, quando è finita fuori strada facendo un volo di 30 metri nel bosco sottostante. E’ bastato un attimo, forse una distrazione o un malore e l’auto è finita fuori strada, in un punto neppure troppo pericoloso.

Sono scattati subito i soccorsi, la signora è rimasta vigile e cosciente per tutto il tempo. E’ stato molto difficile il recupero, sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri, volontari e i militi del 118 che hanno cercato di scendere per verificare le condizioni della donna. Vista la dinamica dell’incidente è stato allertato Pegaso, giunto subito. La zona è impervia, boscata e ricca di alberi: è stato necessario l’intervento con il verricello. Prima però sono stati tolti molti rami che impedivano ai soccorritori di scendere. Una volta scesi hanno verificato le condizioni della donna, l’hanno stabilizzata e bloccata sulla barella, per poi risalire su Pegaso con il verricello.

Per fortuna le sue concioni non si sono rivelate essere troppo gravi, pare abbia avuto una frattura e alcune contusioni, causate dall’impatto. Portata all’ospedale di Pontremoli. Sul posto c’era anche la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni. "Siamo subito arrivati sul posto, non appena saputa la notizia - ha detto -, secondo i primi accertamenti la signora ha riportato contusioni, ma non è grave. Non è stato per niente semplice recuperarla. Come amministrazione, un ringraziamento speciale a tutte le persone che sono intervenute per i soccorsi e il prezioso lavoro svolto”. Le operazioni si sono concluse nel tardo pomeriggio.