Con l’auto nella scarpata: donna si salva aggrappandosi a un albero

Filattiera (Massa Carrara), 19 giugno 2024 – E’ riuscita a salvarsi aggrappandosi a un albero nell’attesa dei soccorsi, ma se l’è vista davvero brutta la donna che oggi pomeriggio è finita con l’auto dentro una scarpata lungo la strada provinciale di Filattiera, in Lunigiana.

Per cause ancora da chiarire, la vettura è finita fuori strada ed è precipitata in un burrone ed è arrivata giù fino al fiume che scorre al suo interno. La donna che era alla guida sarebbe riuscita a salvarsi miracolosamente aggrappandosi a un albero.

All’arrivo dei soccorsi era cosciente e vigile, ma sarà comunque portata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso Pegaso e varie ambulanze.