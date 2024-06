Auto d’epoca L’incanto della ’Mille Miglia’

La 1000 miglia torna a Massa con tanto di timbro che testimonia il passaggio da Piazza Aranci

Dopo 75 anni la città di Massa torna ad accogliere, durante la seconda tappa prevista per mercoledì 12 giugno, la storica “1000 Miglia”. L’affascinante corsa automobilistica stradale limitata alle vetture, prodotte entro il 1957. Dopo il via da Brescia nel pomeriggio di martedì 11 e l’attraversamento di Bergamo, Novara Vercelli, la prima tappa si concluderà a Torino.

Il secondo giorno le storiche e affascinanti vetture faranno rotta verso Genova e quindi passeranno da Massa dalla centrale piazza Aranci dove riceveranno il timbro che ne testimonierà il passaggio per poi concludersi a Viareggio. Le vetture arriveranno dapprima a Marina di Massa percorreranno il viale Roma e poi Il viale Eugenio Chiesa. Dopo aver ricevuto il timbro in piazza Aranci verso le 17.30, la carovana attraverserà piazza Mercurio prima di raggiungere Viareggio. "Siamo orgogliosi – ha dichiarato ieri mattina alla presentazione dell’iniziativa il primo cittadino Francesco Persiani – che la nostra città si sia inserita nel solco della tradizione della 1000 miglia, diventando parte integrante di una rievocazione storica che celebra la cultura automobilistica italiana. Un modo per onorare il passato, godere del presente e guardare al futuro grazie al progetto studiato con la collaborazione del Politecnico di Milano".

Ad aprire la corsa saranno le quasi 120 Ferrari del Tribute 1000 miglia, a seguire il convoglio delle auto storiche, anticipato dalla 1000 Miglia Green e dell’auto a guida autonoma del progetto 1000 Miglia Autonomous Drive col Politecnico di Milano. "In tutto – ha spiegato in collegamento Giuseppe Cherubini del comitato organizzativo – parteciperanno oltre 600 vetture. Un’occasione unica per vedere un vero e proprio museo itinerante capace di strizzare l’occhio al futuro". La corsa sarà anche l’occasione, durante la tappa di Torino, per celebrare i 250 anni della Guardia di Finanza che nasceva il 5 ottobre del 1774 proprio a Torino. Massa sarà dunque attraversata mercoledì 12 giugno a partire dalle ore 17:30 da centinaia di auto per un passaggio che durerà circa 4 ore. La corsa proseguirà nei giorni successivi direzione Roma per poi tornare a Brescia per la chiusura della 1000 miglia sabato 15 giugno.

Michele Scuto