Aulla in undici tappe culturali. Tour guidati danno voce ai borghi

Tornano le visite guidate alla scoperta del territorio, calendario promosso dal Comune di Aulla con Sigeric, Servizi per il turismo e associazioni. 11 eventi che coinvolgono Olivola, Albiano Magra, Bibola, Caprigliola, Pallerone e Aulla capoluogo, con l’Abbazia di San Caprasio e la Fortezza della Brunella.

"Da alcuni anni promuoviamo queste giornate - dice l’assessore al Turismo, Roberto Cipriani - in collaborazione con Sigeric e le associazioni. Le visite guidate consentono a chi arriva in Lunigiana di trovare una terra piena di ricchezze. Il calendario è ampliato, coinvolge ancora più frazioni. Abbiamo tanti volontari che si mettono a disposizione e coinvolgono i giovani". "Eventi di pregio - aggiunge il sindaco Roberto Valettini - ringrazio quanti si sono impegnati per realizzarli e promuoverli, Sigeric che ha dato idee e contributi". "Filo conduttore - spiega Mattia Olivieri di Sigeric - è il coinvolgimento delle comunità, espressioni del luogo, custodi del territorio". Gli eventi: 12 maggio ‘Lungo la via del Volto Santo a Olivola’, trekking con Sigeric in collaborazione con Olivola in festa; 8 giugno ‘Burgus in fabula’ ad Albiano Magra, laboratorio per i bambini dedicato alle leggende della Lunigiana, a cura della Proloco ViviAmo Albiano; 9 giugno ‘Paese che vieni, paese che vai’, visite tra arte, storia e gastronomia, a cura di Proloco Città di Aulla e Quercia d’oro; 23 giugno ‘Bibola al tramonto’, trekking con l’associazione Sentieri liguri apuani; 30 giugno ‘Alla scoperta di Caprigliola’, trekking con l’associazione Sentieri liguri apuani; 12 luglio ‘L’Abbazia di San Caprasio’, visita guidata in notturna con l’associazione Farfalle in cammino; 16 agosto ‘Albiano segreta’, visita guidata a cura della Proloco ViviAmo Albiano; 29 settembre ‘Pedala e gusta tra i borghi’, pedalata in e-bike sul territorio, con Sigeric; 19 ottobre ‘Borgo e Castello Malaspina di Pallerone’, visita a cura di Sigeric; 8 dicembre Borgo e Castello Malaspina di Pallerone, speciale presepe meccanico. Info [email protected]; 3318866241, 3663712808.