Attraversamento nuovo di zecca a Battilana

Sicurezza stradale: completato il nuovo attraversamento pedonale sulla statale Aurelia a Battilana. Sono stati completati dagli operai incaricati dal Comune i lavori di realizzazione del nuovo attraversamento pedonale sulla statale Aurelia in località Battilana. Oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale l’intervento, concordato con Anas a cui è in capo la gestione della strada statale, ha riguardato l’installazione di un segnale luminoso verticale per indicare la presenza dell’attraversamento. "Si tratta di un intervento che tutta la comunità di Battilana attendeva da tempo e che siamo molto felici di essere riusciti a realizzare – dice l’assessore alla Viabilità Elena Guadagni -. La nuova segnaletica, orizzontale e verticale, sarà importante per rendere più sicuro un attraversamento percorso quotidianamente da molte persone. Grazie dunque agli uffici, ai tecnici e, non ultima, alla municipale che si sono occupati della progettazione e della realizzazione di questi lavori che si inseriscono in un più ampio programma di miglioramento della sicurezza delle nostre strade".