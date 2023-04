Attori per un giorno alla Saffi Gli alunni danno voce al Gatto Gino

di Andrea Giromini

Grande successo ed entusiasmo alla primaria “Saffi” per la rappresentazione teatrale di una favola, tratta dal libro “Il gatto Gino”. Il libro è di Davide Paolini, studente del Liceo di Scienze Umane Montessori di Marina di Carrara. Come veri attori di teatro gli studenti del Montessori della classe terza D, accompagnati dalle docenti Graziana Arcolini, Francesca Celata ed Emanuela Caleo, sono saliti sul palco con una fiaba per bambini sulle vicende del gatto rosso Gino che con il suo divano volante va a trovare la giraffa Rita nella Savana. La situazione si complicherà con l’ingresso in scena di Bruno, il dispettoso gatto antagonista del gatto Gino che creerà non pochi scompensi. Saranno i valori veri, quelli che contano veramente nella vita e cioè l’ amicizia e i buoni sentimenti, che concederanno alla storia quel lieto fine degno della favola più bella e struggente. Per la realizzazione del libro è stata fondamentale la disponibilità di professori ed alunni, basilari nell’ inserire i dialoghi nella storia, nel realizzare la scenografia con pennarelli e vari materiali di recupero e nel registrare in video le scene del libro di Davide doppiando tutte le voci dei personaggi. Una bella favola che per l’ occasione ha vestito la nostra Scuola “Saffi” con un bellissimo abito teatrale molto apprezzato anche dai bambini e che ha insegnato loro che nella vita, anziché commettere azioni scorrette o poco leali pur di raggiungere i propri scopi personali, sarebbe meglio parlare dei propri problemi lasciando lontani sentimenti negativi e distruttivi come odio e gelosia.