Atti vandalici: "Un incontro con il Prefetto"

Negli ultimi giorni, a Ricortola si è verificato un nuovo episodio di vandalismo, a carico di veicoli parcheggiati, l’ultimo di una serie che sta generando crescente sconforto e preoccupazione nel quartiere. Lo denuncia il consigliere Ivo Zaccagna: "Questi atti vandalici non si limitano a causare danni materiali, ma infliggono anche un duro colpo al senso di sicurezza dei cittadini, contribuendo a un clima di insicurezza e impotenza. Inoltre, queste azioni oltraggiano il buon nome della nostra zona, mettendo in difficoltà un territorio che merita maggiore attenzione e rispetto. Per questo motivo, ho chiesto un incontro urgente con il Prefetto. È fondamentale dare finalmente forma al progetto del distaccamento della polizia municipale in Partaccia, un’iniziativa che deve essere attuata con urgenza e visione strategica".