Athamanta polemizza sulle visite scolastiche "Va mostrata la devastazione delle Apuane"

"Le bugie del marmo truffano le nuove generazioni. Gli si mostri la devastazione in corso nelle Alpi Apuane: ravaneti, discariche di detriti e polvere di marmo". Duro attacco di Athamanta che interviene sulla recente visita di alcune classi dell’Istituto Zaccagna alla Franchi Umberto Marmi. "E’ noto a tutti che le quantità di marmo estratte per scopi artistici sono una percentuale talmente bassa da poter essere approssimata a zero" sottolinea l’associazione ecologista e nota che gli studenti "hanno potuto assistere al caricamento di diverse lastre su un camion, destinato a prendere il largo verso l’India". Athamanta chiede di mostrare ai giovani studenti "i ravaneti che occupano fossi e canali appartenenti al Demanio idrico, discariche di detriti, terre e polveri pronte a scendere a valle al prossimo acquazzone".