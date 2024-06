Assegnate le borse di studio Marida Dazzi

Premiati i vincitori della borsa di studio Marida Dazzi rivolta al Liceo Repetti di Carrara con l’obiettivo di realizzare un articolo che promuova la solidarietà, l’accoglienza, il dono, la condivisione e il volontariato quali valori della società civile rispettosa della persona. Hanno partecipato gli studenti delle classi 3ª A e 3ª B producendo interessanti componimenti. La commissione era composta dai rappresentanti dell’Ail Massa Carrara, il presidente Ezio Szorenyi e Maria Grassi, dai rappresentanti del consiglio d’istituto Claudia Giannarelli, per i genitori, e Filippo Fiaschi per gli studenti, e dalla giornalista Angela Maria Fruzzetti. Sono risultati vincitori due elaborati realizzati da Aurora Pellini della 3ª A (’Una fiaba per tornare a volare’) e da Eleonora Figaia della 3ª B (’Ballata della solidarietà’). Alle due studentesse è andata una borsa di studio di 250 euro ciascuna. L’iniziativa è promossa dall’Ail (Associazione contro le leucemie linfomi e mieloma) e patrocinata da Confartigianato Imprese Massa-Carrara. La borsa di studio Marida Dazzi intende promuovere e sviluppare le conoscenze scientifiche nel campo delle malattie del sangue, della donazione del midollo osseo e sensibilizzare alla cooperazione, alla solidarietà e al volontariato. Come sempre l’Ail promulgherà i risultati di questa nuova borsa di studio pubblicando i due testi vincitori sull’opuscolo che verrà poi messo a disposizione del pubblico. La cerimonia si è tenutanell’aula magna del Liceo Repetti alla presenza degli studenti e delle docenti Maria Stella Raggi e Silvia Crudeli. Ha aperto l’incontro il dottor Ezio Szorenyi, ricordando il percorso della borsa di studio, che ha toccato tutte le scuole della provincia, e l’anniversario dei 25 anni dell’Ail. Sono stati assegnati diplomi di merito e un libro a Gaia Marchi e Lorenzo Masetti della 3ª A e a Edoardo Mariotti, Irene Martinelli e Emma Neri della 3ª B.