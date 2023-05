Aspiranti soccorritori Boom al corso di Tendola

Una partecipazione boom dopo l’istituzione di un corso ’BLS-D Laico’ per soccorritori che la Società di Mutuo Soccorso di Tendola ha organizzato con la Pubblica Assistenza “Concordia“ di Fosdinovo. "Un successo che porta a riflessioni anche amare - dice Mario Mariani, presidente della SMS - Mi chiedo come mai in così tanti concittadini, tutti delle frazioni a monte di Fosdinovo, abbiano deciso di sacrificare parte del proprio tempo libero per divenire soccorritori? La risposta è semplice: la zona montana è sguarnita da presidi di primo soccorso dotati di ambulanze. A Tendola ci consideriamo pure fortunati: il Comune ci ha donato un DAE, un defibrillatore di ultima generazione, ma siamo consapevoli che ce ne vorrebbero molti di più per essere “cardioprotetti“. I volontari che si stanno formando sono ben 27 e in molti sono rimasti temporaneamente fuori dalla prima iscrizione per eccesso di richieste: cui stiamo organizzando un secondo corso, verso fine estate. I partecipanti hanno devoluto un’offerta che consegneremo alla P.A. di Fosdinovo. Ringrazio Antonio Capovani, il presidente della P.A. di Fosdinovo ed i formatori: Margherita Guarracino, Eva Ceccarelli, Lucia Bertelà e Matteo Viviani".