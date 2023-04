Asmiu investe 2 milioni Nuovo Centro di raccolta con il potenziamento del ’porta a porta’

di Francesco Scolaro

Un milione di euro per il nuovo centro di raccolta da realizzare in via Martiri di Cefalonia e un altro milione di euro circa per la trasformazione della raccolta stradale dei rifiuti verso il porta a porta così da potenziare la differenziata. Soldi che arriveranno grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo conferma l’amministratore unico di Asmiu, Massimiliano Fornari, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica relative alla linea di investimento A dedicata al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani all’interno della missione due del Pnrr che riguarda la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Due milioni di euro circa che premiano due progetti presentati dall’azienda municipale di raccolta rifiuti e che di fatto garantiranno un aumento del valore della stessa, con un nuovo centro di raccolta, in vista dell’ingresso in RetiAmbiente nel 2024 come Società operativa locale. I progetti sono stati presentati di fatto quasi un anno fa tramite Ato Toscana Costa. Il primo revede la realizzazione di un nuovo Centro di raccolta comunale su terreno di proprietà in via Martiri di Cefalonia, a poche centinaia di metri dalla vecchia Ricicleria di via Dorsale. Previsione di spesa, prima dell’impennata dei costi e dell’inflazione, 1,2 milioni di euro di cui oltre la metà solo per macchinari e attrezzature, per costruire un impianto funzionale e moderno, capace di rispondere alle esigenze di una città che vuole fare più differenziata. Che fine farà la vecchia Ricicleria di via Dorsale? "L’intenzione è quella di mantenerla", assicura Fornari che non si sbilancia però su quelli che saranno gli sviluppi. C’era in ballo anche l’ipotesi di trasferire mezzi e dipendenti di Asmiu dall’attuale sede di via dei Limoni più vicine alla Ricicleria e questo potrebbe essere una delle possibile strategie da implementare. Il nuovo centro di raccolta sorgerà su un’area di ampie dimensioni, oltre 8mila metri quadrati, doppia pesa in ingresso e pesa a ponte in uscita, un sistema che abbinato alla registrazione automatica degli accessi permette di avere un registro di carico suddiviso per utente. Per la raccolta dei rifiuti, invece, l’investimento previsto era di 2,8 milioni di euro ma la somma richiesta al Pnrr era di poco inferiore al milione per l’acquisto di attrezzature, con bidoni e mastelli con chip che permettono di riconoscere l’anagrafica del titolare Tari e tanto altro ancora per potenziare il porta a porta. "Siamo soddisfatti – conclude Fornari – anche perché questi finanziamenti confermano il buon operato di Asmiu e dell’assessore Marco Guidi che aveva seguito passo dopo passo queste pratiche".