"Asl perde 80 operatori L’assistenza è a rischio"

Dal primo aprile l’organico degli Operatori socio sanitari del territorio apuano subirà un taglio drastico: secondo i dati della segreteria Fp Cgil di Massa Carrara almeno 80 Oss verranno a mancare, acuendo le pesanti assenze che già si registrano nelle strutture. Il motivo? Il 31 marzo scadono i contratti del personale assunto con contratto interinale e al momento l’Usl Toscana nord ovest non sarebbe intenzionata a prorogarlo né ad assumere. "Mancano tecnici sanitari di laboratorio, radiologia, prevenzione, riabilitazione, medici, Oss, infermieri e non è da meno la carenza del personale amministrativo – incalza la Fp Cgil –. Ad oggi sappiamo che oltre ai mancati ingressi, l’azienda non sta rinnovando il contratto al personale Oss interinale. Potrebbe essere virtuoso se nel contempo l’azienda assumesse. Invece non sta avvenendo e dal 1 di aprile, circa 80 professionisti Oss verranno a mancare all’interno dell’azienda e dei servizi. Pensiamo ad esempio alle cure intermedie Covid, sempre aperte, e dove non si riscontra alcuna riduzione di attività".

Una situazione di allarme che va avanti da anni perché non è stato mai coperto del tutto il turn over, incalza il sindacato. "Avrà ricadute importanti sull’assistenza perché l’azienda sta procedendo nel trasferire i lavoratori dai servizi di appartenenza, come medicine, terapie intensive, chirurgie per sostituire le assenze dal 1 aprile nei servizi di cure intermedie Covid. Avrà ripercussioni negative sulla qualità dei servizi e sulla salute del personale, costretto da tempo a saltare i riposi, a lavorare in organico ridotto". La Fp Cgil mette sul tavolo alcuni numeri: una media di 20 giorni di residuo ferie del 2021 che al pronto soccorso diventa di 40, poi assenze per positività Covid, gravidanze, lunghe malattie, congedi e, a breve, il piano ferie estivo mentre sulla costa arriveranno i turisti. Fp Cgil chiede quidi all’Asl di "rinnovare i tempi determinati, assunzioni e stabilizzazioni".