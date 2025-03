Asl, chiude l’incarico il medico Barabino

Si chiude per un altro medico condotto l’esperienza nella bassa Lunigiana. L’Asl ha informato infatti che si conclude lunedì 17 l’incarico di medico di famiglia del dottor Agostino Barabino, che nell’ambito territoriale della Bassa Lunigiana aveva i propri ambulatori ad Aulla e Comano.

Ora sarà necessario fare il cambio del medico di famiglia per tutti i suoi pazienti e l’Asl ricorda che è possibile farlo attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

E’ possibile utilizzare una delle seguenti modalità: il portale Open Toscana; la App Toscana Salute; i Totem PuntoSi; oppure inviare una richiesta per mail; utilizzando il modulo on-line. In alternativa è ancora possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.