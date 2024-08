Asado, tortillas e bombette. Crocevia di sapori a Marina

Da domani e sino lunedì piazza Gino Menconi verrà invasa da aromi, colori e sapori provenienti da ogni angolo del mondo. Tutto è pronto per l ’ottava edizione dell’International Street Food 2024 - la più importante manifestazione di cibo di strada a livello nazionle , organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di Strada, in collaborazione con la Pro Loco Toscana e Colleventi. Quella che avrà luogo a Marina di Carrara sarà la 101ª tappa della kermesse culinaria che sino alla fine di novembre arriverà a quota 150 toccando tutti gli angoli dello Stivale. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. A Marina di Carrara, tra stand e truck, sarà possibile gustare tra le molte specialità la cucina messicana, la cucina argentina, i kurtos ungheresi, il pulled pork, il pesce fritto, il polpo gourmet, gli hamburgher di Scottona, la puccia Pontina, i fritti di Don Fritto, le bombette pugliesi, gli arrosticini, la cucina brasiliana e molto altro. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza, italiani, europei e internazionali. Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. Il successo dell’International Street Food che lo scorso anno ha registrato più di 12 milioni di presenze, non pare intenzionato a fermarsi. Il pubblico sta accorrendo numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro Street Food.

Ancora una volta, anche in questa tappa, saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e rispetto delle norme igieniche e sanitarie, sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. "Siamo giunti all’ottavo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato - afferma l’organizzatore Alfredo Orofino -. Anche in questa edizione ci stiamo rimettendo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’ International Street Food è tutto questo e molto altro ancora: con i nostri eventi intendiamo valorizzare la tipicità e le tradizioni, che sono la grande ricchezza dei nostri territori".

E, "il re dello Street Food", conclude: "L’entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare su questa strada con rinnovata energ. Siamo molto felici del grande successo che sta riscuotendo l’edizione in corso" . Dopo la tappa nostrana I’International Street Food toccherà anche molte altre città tra cui Urbino, Terni, Macerata, Cosenza, Montecatini, San Benedetto del Tronto, Ariccia, Chioggia e Napoli.