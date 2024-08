"Articolo 21: il Comune prova a trattare?. Prima vengano condivisi i progetti"

Il segretario generale della Cisl, Andrea Figaia (nella foto), interviene sul dibattito in corso tra amministrazione comunale e imprenditori in merito a come realizzare i progetti legati all’articolo 21 del marmo. "In questo ‘strano’ clima di rinnovati intenti tra amministrazione comunale e padronato organizzato del marmo - scrive Figaia -, sembrerebbe che alla fine il Comune diventi parte attiva e diligente e si occupi di gestire tutta la partita, assai delicata, dell’articolo 21 del regolamento comunale. Innanzitutto non è stato decisa alcuna verbalizzazione e su questo poi si vedrà, ma neppure è emerso con chiarezza l’esito finale della faccenda. Sembrava infatti che tra le due parti fosse stata già condivisa una tregua e che alla fine questo fosse, per il momento, sufficiente".

"La particolare difficoltà tecnica del tavolo presupporrebbe una approfondita conoscenza delle norme - prosegue il sindacalista -, della loro applicazione e quantomeno la possibilità di conoscere i progetti in questione. Se qualcuno dei presenti, oltre agli industriali che li conoscono bene perché hanno condiviso l’impegno al ‘fare’, conosce i progetti che al tavolo invece manco sono stati presentati, ha evidentemente un vantaggio, quantomeno per capire o esprimere eventuali contrarieta. Consiglierei prudenza e buona volontà per capire bene - conclude Figaia -. Tutto il resto merita invece un supplemento di realismo e pragmaticita. Per quanto ci riguarda si concordano le cose, se oltre a conoscerle, vi è pure una condivisione".