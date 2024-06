Arte Il romantico ’Regency Ball’ a Villa Dosi

Come in “Bridgerton“, la popolare serie Netflix ambientata negli sfarzi della Londra ottocentesca, così è andato in scena nella stupenda cornice di Villa Dosi Delfini, dimora storica, nei giorni scorsi il Regency Ball “Fiori di Maggio“ a cura della Società di Danza Viareggio e Versilia con la presenza dei danzatori della Società di danza di Massa Carrara, Pisa, Bologna, Prato, Livorno.

Il sodalizio promuove lo studio, la diffusione e la pratica di danze storiche con particolare riferimento alle danze di società dell’Ottocento. Un pomeriggio magico ed emozionante guidato dall’insegnante Maria Luisa Fava nello sfondo del giardino presidiato da antichi cedri del Libano e nel salone affrescato della Villa, gioiello barocco che è monumento nazionale e tempio della quadratura dei pittori Giuseppe Natali e Alessandro Gherardini, Dalla quadriglia al valzer viennese per riviere emozioni e nostalgie del romanticismo dell’Ottocento.Tra la trentina di danzatori era presente anche la pontremolese Monica Michelotti scultrice, illustratrice e docente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.