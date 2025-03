Arte e cultura Torna domani la ’Mazzei Week’

Al decimo anno torna la Mazzei Week: edizione 2025 e parte da Carrara. Dopo la presenza a Carrara nel mese di novembre 2024 del Circolo culturale di area vasta Filippo Mazzei insieme alle ’Figlie della Rivoluzione Americana’ (Dar), la Mazzei Week 2025 riparte quest’anno, domani, dalla città del marmo. L’evento, organizzato dal Circolo culturale Filippo Mazzei, rappresenta un’importante occasione per celebrare e approfondire la figura di un grande intellettuale del XVIII secolo. Filippo Mazzei, originario della Toscana, ha avuto un impatto significativo non solo nel suo paese di origine, ma anche negli Stati Uniti, dove ha contribuito alle idee di libertà e democrazia che hanno caratterizzato la nascita della nazione americana. La manifestazione annuale offre spazi per conferenze, dibattiti e attività culturali che esplorano i molteplici aspetti della sua vita e delle sue opere. Attraverso la filosofia, l’agronomia, la medicina e larte, il diplomatico internazionale Filippo Mazzei ha cercato di promuovere un ideale di interconnessione tra i popoli e di rispetto per la dignità umana. Questo evento non solo rende omaggio al suo contributo intellettuale, ma serve anche a stimolare riflessioni contemporanee sui valori di tolleranza, uguaglianza e cooperazione tra le diverse culture.

Benjamin Henry Latrobe, soprintendente degli edifici federali americani, contattò Mazzei perché gli procurasse degli scultori per dei lavori al Campidoglio (“lettera da Washington del 6 marzo 1805”). Come i due scultori carrarini Giovanni Andrei e suo cognato Giuseppe Antonio Franzoni partirono per l’America alla fine d’autunno 1805 (”lettera a T. Jefferson del 7 dicembre 180”), l’edizione della Mazzei Week 2025 parte da Carrara simbolo dei legami storici tra Italia e Stati Uniti.

Ad aprire il ciclo di eventi, dell’edizione 2025 è Carrara, città famosa per il suo marmo e la sua tradizione artistica. Il tema della giornata è ’Arte e scultura - Filippo Mazzei e Carrara a Washington’, a partire dalle 11.30 presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Intervengono Enrico Isoppi, presidente della Fondazione CrC, Moreno Lorenzini, assessore all’urbanistica del Comune di Carrara, Francesco Persiani, sindaco di Massa, mentre Alessandro Tosi, docente di Storia dell’arte moderna Unipi e direttore del Museo della Grafica di Pisa, e Luciano Massari, già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, terranno una relazione sul tema: ’Gli Usa visti dalla Toscana dal punto di vista dei rapporti artistici con il paese a stelle strisce’. Modera Massimo Balzi, presidente del Circolo culturale Filippo Mazzei.

La comitiva, dopo la conferenza, proseguirà con un pranzo sociale presso il ristorante ’La Tavernetta da Franco’ in via Verdi per poi proseguire il pomeriggio a Torano dove sarà possibile visitare il laboratorio per la lavorazione del marmo e della pietra presso la ’Torart Factory’ in località Piastra nel bacino di Ravaccio. Durante la visita si potrà osservare il busto in gesso di Filippo Mazzei dello scultore Luciano Massari, utilizzato per la realizzazione del busto in marmo esposto nel Comune di Pisa. La cittadinanza è invitata a partecipare.