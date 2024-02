Arte e cibo nella rassegna da chef Devoto

Grande attesa per un vero e proprio incontro sensoriale che si terrà giovedì prossimo alla ’Locanda de Banchieri’ di Fosdinovo che inaugurerà la mostra “Metaxu’. Passaggi“ dell’artista Ettore Giaccari. Nata da un’idea dello chef Giacomo Devoto e della storica d’arte contemporanea Giada Gasparotti, l’evento rientra nell’ambito di ’Tavole ad Arte’, una rassegna che punta a unire due mondi solo all’apparenza lontani, ma le cui anime viaggiano nel vortice della medesima passione.

Il desiderio è quello di creare una contaminazione, un dialogo che stimoli la curiosità dei rispettivi cultori donando loro la possibilità di vivere un’esperienza percettiva, che unisce opere di pittura al buon gusto del cibo racchiuso in un esclusivo piatto ispirato a un quadro dell’artista in mostra. Un binomio unico e che casca alla perfezione per gli amanti dell arte e del buon cibo. La location, che per l’occasione sarà allestita come una vera e propria galleria, è la ’Locanda de Banchieri’ situata di fronte al Golfo di Luni. È qui che Devoto, dopo essere stato avviato alla cucina da Angelo Paracucchi e a seguito di un’esperienza imprenditoriale in Valle D’Aosta, nel 2021 ha dato vita ad un ristorante di ricerca, inserito nella guida Michelin, dove approfondisce il patrimonio enogastronomico della Lunigiana. Valorizzazione della materia prima e attenzione all’accoglienza: questi i punti cardine alla base della sua filosofia.

Il vernissage, fissato per il 22 febbraio alle 18.30, che vede come protagonista le opere del maestro ternano, ma fiorentino di adozione, Ettore Giaccari. E’ l’appuntamento iniziale di un calendario di cinque incontri che si susseguiranno nei mesi a venire e che vedrà esposte opere di artisti d’arte informale e di paesaggio. Dopo l’inaugurazione lo Devoto proporrà, a cena, un inedito piatto creto su ispirazione del naestro e disponibile nei suoi menù (alla carta e degustazione) per tutto il periodo dell’esposizione. L’evento è patrocinato dal Comune di Fosdinovo. Per informazioni, tel. 333 1849263.