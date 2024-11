Arrivano in porto 111 migranti

Humanity 1 è attesa al porto di Marina tra domenica e lunedì mattina, il suo arrivo con le 111 persone salvate dipenderà dalle condizioni del mare. Summit ieri pomeriggio in Prefettura con il Comune di Carrara, Protezione civile e le forze dell’ordine per affrontare l’arrivo di queste persone strappate dalla guerra e dalla povertà. La Ong ha effettuato ieri notte un salvataggio di 47 persone, come riportato dai suoi canali social: "Poco prima di mezzanotte – scrivono –, il nostro equipaggio ha salvato 47 persone da difficoltà marine, inclusi minori. Questo salvataggio è stato estremamente insolito e in pericolo di vita sia per il nostro equipaggio che per i sopravvissuti: una barca sovraffollata si stava avvicinando a Humanity 1 ad alta velocità. A bordo c’erano quattro uomini mascherati che hanno spinto 47 persone giù dalla loro barca. In accordo con la direzione italiana del salvataggio, siamo riusciti a portare a bordo di Humanity 1. I quattro uomini mascherati sono rimasti sulla loro barca e si sono ritirati immediatamente dopo essere stati salvati". Per poi proseguire: "Humanity 1 è ora in viaggio verso l’apposito porto sicuro lontano, Marina di Carrara, con un totale di 111 persone salvate".

L’ultimo sbarco riguarda La Ocean Viking della ong Sos Mediterranée che attraccò sabato 13 luglio alle 14 nel porto di Marina di Carrara. La nave aveva fatto scendere allo scalo apuano con a bordo 261 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. i I migranti vennero accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere