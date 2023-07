Arrivano i big della musica Tananai, Lazza, Sfera Ebbasta all’Arena del Cinquale

Grande attesa per i concerti all’Arena della Versilia del Cinquale. Manca poco e c’è la caccia ai biglietti. Tra gli artisti presenti Tananai, Lazza, Mr. Rain, Sfera Ebbasta e Mara Sattei. Un palinsesto ricco, con nomi del panorama musicale internazionale. La stagione all’arena del Cinquale ha messo in campo cantanti che, negli ultimi anni, hanno scalato le classifiche con dischi d’oro e di platino e che piacciono soprattutto ai giovani. Il sipario si aprirà sabato 29 luglio: alle 21 sul palco ci sarà Andrea Brasi in arte Bresh. Cantautore e rapper genovese, ha all’attivo un singolo di platino e uno d’oro. Sì continuerà venerdì 4 agosto alle 20.30, con una serata doc. A esibirsi sarà Tananai che, con ‘Sesso Occasionale’, si è presentato al pubblico del festival nel 2022. Arrivò ultimo ma il singolo fece successo. Poi nel 2023 con ‘Tango’ il nuovo boom (quinto al festival) dopo essere stato in vetta alle classifiche con ’Abissale’. Sul palco con lui Mara Sattei, ex concorrente di Amici, che è tuttora tra le artiste più ascoltate in Italia, con canzoni in vetta alla classifiche. Sabato 5 agosto, alle 21, sarà la volta di Luca Imprudente in arte Luchè, rapper e imprenditore musicale che ha duettato con gruppi come i Club Dogo. In questa serata sarà accompagnato da Shiva che recentemente ha collaborato con Tha Supreme.

Lunedì 7 agosto, alle 21, sarà la volta di Rocco Hunt. Nel 2014 è salito sul gradino più alto del festival di Sanremo, con il singolo ‘Nu juorno buono’. La passione per la musica da quando ha 11 anni, i primi passi nell’hip hop, poi le gare di freestyle. Questo artista ha costruito la sua carriera anche con collaborazioni che hanno portato alla nascita di canzoni pluripremiate. Poi martedì 8 agosto alle 21, con il ’Supereroi Tour’, ci sarà Mr Rain. Reduce dall’ultimo festival di Sanremo, dove si è conquistato il terzo posto, il rapper e produttore discografico è detentore di due dischi di platino e un disco d’oro. Sabato 12 agosto, alle 21, grande attesa per Sfera Ebbasta. Lui è l’artista che ha venduto più singoli nel decennio 2010-2019. Nel 2023 ha all’attivo il maggior numero di brani nella top singoli.

Infine a chiudere la stagione, venerdì 18 agosto, alle 21.30, uno degli eventi più attesi. Salirà sul palco Lazza. Il rapper milanese nel 2023 è arrivato secondo a Sanremo. Con il brano ’Cenere’ è entrato nella top 50 globale dietro Eminem. I suoi pezzi sono un mix di premi e riconoscimenti. L’Arena della Versilia è in via Foce Morta al Cinquale. Per acquistare i biglietti è necessario connettersi alle piattaforme di rivendita online. Per informazioni www.arenadellaversilia.it

Pa.Pu.