Arriva la dottoressa Veronica Pianini per la chirurgia oculistica

L’Asl ha assegnato un nuovo incarico per il servizio di Chirurgia oftalmica all’ospedale di Pontremoli. La dottoressa Veronica Pianini subentra al collega Tonino Franchini, da poco in pensione e al quale arrivano ringraziamenti per il lavoro svolto sempre con competenza e professionalità. La sostituzione è stata stabilita dal direttore facente funzioni della struttura complessa di Oculistica Andrea Bernardini per garantire continuità al percorso avviato molti anni fa dall’ex direttore Franco Passani. Un percorso chirurgico della cataratta iniziato con due sedute mensili negli ospedali di Fivizzano e Pontremoli, poi raddoppiate per abbattere le liste d’attesa viste le numerose richieste di intervento. "Sono soddisfatto – commenta il dottor Bernardini – di poter rispondere alle esigenze della cittadinanza, nonostante i pensionamenti, e sono fiducioso, anche grazie alla collaborazione di questi validi professionisti, di poter sviluppare una chirurgia sempre più articolata nelle strutture ospedaliere della Lunigiana". Veronica Pianini da oltre 15 anni opera nell’unità operativa di Oculistica come chirurga del segmento interiore, è referente dell’ambulatorio dedicato al glaucoma nella struttura apuana, che in questi anni ha visto aumentare in maniera consistente il numero dei pazienti seguiti. All’ospedale di Fivizzano continua l’attività Simonetta Pugnana, chirurga esperta.