Arriva il Giro d’Italia. Scuole chiuse in anticipo e traffico rivoluzionato

E’ partito ieri il Giro d’Italia con la prima tappa Venaria Reale-Torino. E’ la 107ª edizione della competizione ciclistica più importante d’Italia che quest’anno passerà anche nel cuore della costa apuana attraversando tutti e tre i Comuni di Carrara, Massa e Montignoso, lungo la via Aurelia: traffico rivoluzionato, strade blindate e scuole che chiudono in anticipo le principali misure di sicurezza. La tappa che interessa la provincia apuana è la quinta di questa edizione: Genova-Lucca, di 178 km, in programma mercoledì 8 maggio. Il passaggio su Carrara è previsto in una fascia oraria che va dalle 15.53 alle 16.13 e a Massa in prospettiva sempre 10 minuti dopo. Ma le misure di sicurezza partiranno già prima, a cominciare dalle uscite delle scuole per limitare gli spostamenti e i volumi di traffico: a Massa e Carrara la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, scatta alle ore 12, mentre a Montignoso solo le scuole medie chiuderanno già alle 11.30. Inoltre si rivoluziona la viabilità per cui bisognerà fare attenzione a tutti i divieti e i blocchi del traffico imposti dai Comuni.

Saranno interdette al traffico a Massa, oltre all’Aurelia (e altre denominazioni che assume la Statale passando nel centro), tutte le strade che vi confluiscono almeno due ore e mezza prima del transito della corsa e fino alla conclusione del passaggio dei ciclisti.

Massa, inoltre, sarà anche una tappa di partenza del Giro-E con arrivo a Lucca: si tratta di un evento collegato al certo più famoso Giro d’Italia declinato sul tema delle energie alternative, alla presenza di Damiano Cunego, Claudio Chiappucci e tanti altri campioni del ciclismo e dello sport in generale. Per l’occasione in piazza Aranci sarà allestito il ’Green Fun Village’, ovvero un teatro di eventi per grandi e piccini per far sì che sia una giornata di grande festa. Saranno quindi chiusi anche viale Chiesa a monte della rotatoria delle poste, Largo Matteotti, piazza Palma dalle 8.30 fino alle 17.30 così come via Betti, via Cavour, via Alberica, piazza Bastione, piazza Martana, via Beatrice, piazza Mercurio, via Guidoni, via Cairoli, piazza Guglielmi e via Dante, interessate dal passaggio del Giro-E. Divieto di sosta dalle 5 alle 17.30 su via Chiesa, Largo Matteotti e piazza Palma e anche il primo piano del parcheggio interrato di via Bastione, e così anche via Turati e via Beni. Sarà inoltre disposta la sospensione della Ztl dalle 15 del 7 maggio fino alle 17.30 di mercoledì 8 maggio così come saranno sospesi parcheggi a pagamento e disco orario nel centro storico per tutta la giornata dell’8 maggio.

Anche Carrara ha disposto la sospensione della circolazione dalle 13.30 fino alla fine del passaggio della gara lungo le strade interessate dal percorso, compreso il divieto di sosta. A Montignoso chiuse al traffico via Debbia Nuova, via Sforza, via Debbia Vecchia, via Osteriaccia, via Castagneta, via Acqualunga, via Aulla, Rotonda Bonotti, via Stadio, via Piedimonte, via Aurelia rotonda Coimpre e tutte le strade che confluiscono a partire da almeno 2 ore prima l’arrivo della carovana.