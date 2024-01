Arriva dopo 30 anni il nuovo regolamento dei servizi cimiteriali

Era atteso e necessario il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali che è stato approvato nell’ultima seduta dello scorso anno dal consiglio comunale di Montignoso, 30 anni dopo l’ultima modifica del 1994. L’assessora Gina Gabrielli ha sottolineato che rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e l’adattamento alle esigenze della società contemporanea e che è il frutto di un "complesso e meticoloso lavoro" degli uffici comunali che ha ringraziato. Un regolamento che è il risultato di un attento ascolto delle richieste dei cittadini, vuole colmare le lacune e risolvere i problemi accumulati negli anni. Tra le novità più significative c’è la maggiore trasparenza nel rapporto con gli utenti e l’introduzione di norme di comportamento da rispettare all’interno del cimitero.

"È una carta dei diritti e dei doveri dei cittadini che accedono a questo luogo sensibile, un luogo che va oltre la sua funzione originaria di ‘terreno delle sepolture’ per diventare un ‘luogo della memoria e della pietà’" ha spiegato l’assessora. L’impegno dell’amministrazione comunale ha portato a lavori di ampliamento e riqualificazione degli spazi cimiteriali, in parte già eseguiti e altri in programma per i prossimi anni. Gina Gabrielli ha poi sottolineato che il nuovo regolamento è stato necessario alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia e alla necessità di procedere alla riorganizzazione della gestione del cimitero di San Vito che si conferma all’avanguardia nell’offrire servizi cimiteriali attenti alle esigenze della comunità e al rispetto per la memoria.