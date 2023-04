Appuntato scelto muore a 59 anni

E’ morto mentre stava tagliando l’erba nei pressi della sua abitazione ad Albiano Magra e, nonostante l’immediato intervento della Croce Rossa locale con il defibrillatore, per Mauro De Maria, appuntato scelto dei carabinieri con cariche speciali, non c’è stato nulla da fare . Il militare, da qualche anno in pensione, si è spento a 59 anni. Negli ultimi anni di lavoro prestava servizio alla Spezia ma durante la sua carriera era stato per lungo tempo alla stazione carabinieri di Albiano e in quella di Monzone a Fivizzano. Mauro De Maria (nella foto) L’estinto, lascia la moglie e due figli. Condoglianze ai familiari della nostra redazione. Roberto Oligeri